Milei llegó a la cumbre con Trump: llevó un discurso en respaldo a Estados Unidos

Javier Milei llegó a la cumbre con Donald Trump con un discurso preparado de apoyo a los Estados Unidos y espera definiciones del Escudo de las Américas. El presidente argentino participará este sábado en Miami del encuentro convocado por Donald Trump en el hotel Trump Doral, donde la Casa Blanca presentará una iniciativa regional de cooperación en seguridad para enfrentar al narcoterrorismo y reforzar la coordinación entre países del hemisferio.

Según pudo saber TN, en la Casa Rosada no tienen confirmación sobre si los jefes de Estado invitados podrán intervenir durante la reunión o si la exposición quedará exclusivamente en manos del presidente estadounidense. De todos modos, en Balcarce 50 admiten que trabajaron en un discurso por si Milei toma la palabra durante el encuentro.

En el entorno presidencial sostienen que, de hablar, el mandatario remarcará su respaldo político a Washington y al esquema de cooperación regional que impulsa la administración de Trump. La participación argentina forma parte de la estrategia de alineamiento internacional con Estados Unidos que el Gobierno viene consolidando desde el inicio de la gestión.

La cumbre tendrá como eje la presentación del Escudo de las Américas, una iniciativa de coordinación regional impulsada por la Casa Blanca para enfrentar a los carteles del narcotráfico, el crimen organizado transnacional y otras amenazas de seguridad en el continente. Según la Casa Blanca, el esquema busca fortalecer la cooperación entre países del hemisferio occidental frente a redes criminales que operan en múltiples jurisdicciones.

El encuentro se desarrolla además en un contexto internacional marcado por la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán. En Washington sostienen que la coordinación con aliados regionales es clave para enfrentar estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y para contener la influencia de actores extrahemisféricos en América Latina.

En paralelo, el gobierno argentino ya dio señales de acercamiento a esa agenda. Días atrás, el ministro de Defensa, Carlos Presti, firmó en Estados Unidos una declaración de cooperación hemisférica con autoridades del Pentágono para coordinar acciones frente a redes criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico.

En la Casa Rosada reconocen, sin embargo, que la Argentina tiene limitaciones operativas en materia militar. Fuentes oficiales admiten que las Fuerzas Armadas cuentan con capacidades acotadas para participar en iniciativas regionales de seguridad, aunque no descartan un gesto político o diplomático en respaldo a la Casa Blanca si Washington lo solicita.

Tras la cumbre, Milei participará de un almuerzo de trabajo con Trump y luego continuará su gira en Nueva York, donde disertará en la Yeshiva University, participará de la gala anual del medio The Algemeiner y mantendrá reuniones con ejecutivos de Wall Street en el marco de la Argentina Week. La agenda internacional del Presidente concluirá la próxima semana con su asistencia a la asunción presidencial de José Antonio Kast en Chile.

TN