Con maniobras de RCP, policías salvaron a una bebé que no podía respirar

La Policía de Corrientes informó este sábado que efectivos salvaron a una bebé de tres días de vida que presentaba graves dificultades para respirar.

El hecho ocurrió en la noche del jueves por calles Rafaela y Bonastre, donde los policías observaron un vehículo que circulaba a gran velocidad cuyos ocupantes pedían ayuda de manera desesperada.

Al detenerlos, los familiares explicaron que se dirigían de urgencia al Hospital José Ramón Vidal debido a que una bebé se encontraba aparentemente ahogada.

Ante la gravedad de la situación, los policías decidieron escoltar el automóvil hasta el hospital para agilizar la llegada.

Una vez en el hospital, y ante la urgencia del caso, uno de los efectivos realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la recién nacida.

Luego, profesionales médicos del hospital continuaron con la atención y lograron que la bebé reaccionara y recuperara sus signos vitales, evitando una tragedia.