El STJ de Corrientes otorgó un aumento del 6% en marzo y 6% en abril

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes resolvió este viernes otorgar una recomposición en las remuneraciones de todo el personal judicial. El incremento se aplicará de manera escalonada en dos tramos acumulativos durante el primer bimestre del ciclo lectivo.

La decisión fue plasmada en el Acuerdo Extraordinario Nº 2/26, donde los ministros del alto cuerpo analizaron la situación financiera y la necesidad de sostener el poder adquisitivo de los salarios frente a la dinámica de precios. Según el documento oficial, la primera cuota del 6% se hará efectiva con la liquidación de los sueldos de marzo, mientras que el segundo tramo, también del 6%, impactará en los haberes de abril.

Impacto en la estructura salarial

La medida es de carácter general y alcanza a todas las categorías que integran la estructura del Poder Judicial, desde el personal de maestranza y administrativo hasta los magistrados y funcionarios de todas las instancias.

Desde el STJ fundamentaron la resolución señalando que resulta "imprescindible atender el impacto de la inflación" para garantizar la estabilidad de los trabajadores del sector. Asimismo, los ministros recordaron que el adecuado funcionamiento del sistema de administración de justicia requiere de recursos económicos suficientes que permitan mantener la idoneidad y el compromiso de sus integrantes.