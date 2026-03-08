Detuvieron a dos hombres por narcomenudeo en Corrientes bajo la nueva Ley 6725

La implementación de la Ley Provincial N° 6725, que otorga a la justicia correntina herramientas para combatir el microtráfico, registró este fin de semana sus primeras detenciones en la ciudad capital.

El operativo fue encabezado por la Unidad Especial Antiarrebatos, bajo la supervisión de la Unidad Fiscal de Investigaciones Nro. 3, a cargo de la doctora Andrea María González.

Detalles del operativo

El procedimiento principal se desarrolló alrededor de las 12:20, cuando los efectivos detuvieron a un hombre identificado como J. E. A., de 29 años, en inmediaciones de la calle Lifschitz, entre Lombardero y M. González, en la zona del Barrio Esperanza.

De manera simultánea, y mediante un trabajo articulado con el personal de la Comisaría de Riachuelo, se concretó la captura de R. A. M., alias “Chuy”, de 30 años. Según fuentes judiciales, esta medida fue dispuesta para avanzar con la investigación en curso y asegurar la comparecencia de los sospechosos ante la justicia.

Marco legal y avance investigativo

Ambos ciudadanos quedaron involucrados en una causa caratulada como “Comercialización de Estupefacientes”, tipificada en el Artículo 5 inciso C de la Ley Nacional N° 23.737, en concordancia con la nueva normativa provincial.

Las detenciones fueron fundamentadas en la existencia de pautas objetivas de peligro de fuga. Este procedimiento marca un paso significativo en la implementación de la Ley 6725, cuya finalidad es descentralizar la persecución penal del narcomenudeo y fortalecer la capacidad de respuesta de la policía y el Ministerio Público Fiscal en el ámbito urbano.

La Justicia provincial, que ya cuenta con los primeros antecedentes condenatorios por esta normativa en otros puntos de la provincia, busca ahora intensificar las acciones investigativas para desarticular puntos de venta de drogas y reducir la violencia vinculada a esta actividad ilícita en los barrios.