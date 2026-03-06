Corrientes: se dictó la primera condena por narcomenudeo tras la sanción de la ley provincial

La Justicia de la provincia dictó la primera condena por narcomenudeo en Corrientes desde la sanción de la ley 6725, que adhiere al régimen de desfederalización de delitos vinculados a estupefacientes.

La resolución se dio el jueves 5 de marzo por la jueza de Garantías de Mercedes, Simy Beatriz Benasayag. La magistrada aprobó un acuerdo de juicio abreviado pleno presentado por el Ministerio Público Fiscal.

La audiencia fue fijada por la Oficina Judicial y contó con la intervención del fiscal Adrián Aurelio Casarrubia, representante de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos de Mercedes. El imputado estuvo asistido por el defensor Alejandro Exequiel Gómez.

El hecho

Según la acusación, el hecho ocurrió el 10 de enero alrededor de la medianoche sobre la Ruta Provincial Nº 24, en jurisdicción de la localidad de Mariano I. Loza.

El acusado poseía 66 envoltorios con cocaína, con un peso total de 38 gramos. Además, llevaba 11 envoltorios con sustancia vegetal con compuestos cannabinoides, que pesaban 15 gramos. El hombre arrojó las sustancias hacia la banquina al advertir la presencia de un móvil policial que realizaba tareas preventivas en la zona. Sin embargo, fue interceptado y las sustancias fueron secuestradas.

El hecho fue calificado como tenencia simple de estupefacientes, delito previsto en el artículo 14, primer párrafo, de la Ley 23.737.

Ley 6725 y condena

La aplicación del caso se enmarca en la ley nacional 26.052 de desfederalización y en la ley provincial 6725, sancionada en octubre pasado, por la cual Corrientes asumió la competencia para investigar y sancionar delitos vinculados al narcomenudeo.

Durante la audiencia, el imputado aceptó de manera expresa la acusación, las pruebas reunidas y la pena solicitada por la fiscalía. Tras verificar que el acuerdo fue aceptado de forma libre y voluntaria, la jueza Benasayag resolvió aprobarlo y dictó condena.

La sentencia establece tres años de prisión de cumplimiento en suspenso, junto con el cumplimiento de reglas de conducta por el mismo período.