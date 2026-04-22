Detuvieron en Corrientes a un hombre con pedido de captura de la Justicia del Chaco

Un hombre con pedido de captura de la Justicia de Chaco fue detenido en la ciudad de Corrientes. Está vinculado a una causa de violencia familiar y se lo encontró cerca de la casa de su expareja.

La captura se concretó en la mañana del martes, alrededor de las 7, y fue llevada a cabo por el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (Grim II). La Policía localizó al hombre de 51 años en la casa de un familiar, ubicada entre la calle Cartagena y la avenida Montecarlo.

Fuentes oficiales señalaron que el lugar del procedimiento está cerca de la vivienda de su expareja. No obstante, aclararon que no se registraron incidentes ni situaciones de violencia durante la detención.

Antecedentes del caso

La relación entre el prófugo y su expareja estuvo marcada por hechos de violencia de género que derivaron en una golpiza el año pasado. A pesar de contar con una orden de restricción, el sistema de monitoreo electrónico había detectado al hombre cerca de la mujer en reiteradas oportunidades antes de que se inutilizara el dispositivo.

Tras la demora, el detenido fue trasladado a la Comisaría Octava de la capital provincial, donde intervino la autoridad judicial correspondiente.