Corrientes y Nación proyectan acciones para ArteCo y la Fiesta Nacional del Chamamé

Autoridades de la Secretaría de Cultura de la Nación y del Gobierno de Corrientes mantuvieron una reunión de trabajo en el Palacio Libertad para consolidar líneas de cooperación. El encuentro estuvo encabezado por la presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, y el director nacional de Integración Federal, Gastón Pulero.

Uno de los ejes centrales fue la articulación para la próxima edición de ArteCo, que se desarrollará del 21 al 24 de mayo en la capital correntina. Se destacó el apoyo de la Agencia Argentina de Inversiones para vincular a los artistas locales con referentes internacionales.

Festivales y música

En materia musical, se avanzó en acuerdos con el Instituto Nacional de la Música (Inamu) para fortalecer la programación del Taragüí Rock, uno de los eventos más convocantes del NEA. Asimismo, se coordinó la presentación oficial de la Fiesta Nacional del Chamamé en la Ciudad de Buenos Aires para ampliar su alcance.

Por otra parte, la agenda incluyó gestiones ante la Conabio para fortalecer la participación de las bibliotecas populares en la próxima Feria del Libro de Corrientes, facilitando el acceso a la lectura mediante programas federales.

El Teatro Vera y el Ballet Nacional

En el ámbito de las artes escénicas, se confirmó la disponibilidad del Ballet Folklórico Nacional para integrar la cartelera del Teatro Oficial Juan de Vera. Esta colaboración busca jerarquizar la programación de uno de los espacios culturales más emblemáticos de la provincia.

La reunión permitió trazar un esquema de trabajo conjunto que une programas nacionales con iniciativas provinciales. El objetivo final es potenciar el desarrollo cultural de Corrientes y fortalecer la proyección de los artistas locales en nuevos escenarios.