Corrientes: rescataron a una víctima de explotación laboral en una estancia ganadera

Gendamería Nacional informó que tras un operativo en una Curuzú Cuatiá logró rescatar a una persona que era sometida a condiciones de servidumbre en una estancia ganadera.

Personal de Gendarmería Nacional rescató a una víctima de trata con fines de explotación laboral. El procedimiento fue el resultado de una serie de denuncias efectuadas ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

La investigación, coordinada por la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, se centró en una estancia ganadera ubicada en Colonia Pairiri. Los efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales lideraron las pesquisas en el terreno.

Condiciones de servidumbre

Al ingresar al inmueble, los agentes constataron que la víctima, una persona mayor de edad, vivía en condiciones de trato indigno. Según el informe oficial, el lugar carecía de las posibilidades mínimas de higiene, alimentación, comunicación y descanso.

Los investigadores señalaron que las evidencias halladas indicaban una situación de reducción a la servidumbre. El operativo contó con el apoyo de la Sección Curuzú Cuatiá, dependiente del Escuadrón 7 de Paso de los Libres.

Asistencia y traslado

Tras el rescate, el ciudadano recibió atención inmediata por parte de profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. También participaron representantes de la Unidad de Atención y Asistencia a las Víctimas.

En el procedimiento intervinieron además agentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) y del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre). La persona rescatada fue trasladada a la ciudad de Curuzú Cuatiá para continuar con su proceso de recuperación y asistencia integral.