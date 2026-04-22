Volvió Sol a Gran Hermano y la casa estalló: fría bienvenida y tensión



El regreso de Solange Abraham a la casa de Gran Hermano Generación Dorada no pasó desapercibido y promete reconfigurar el juego. Luego de su paso por otra competencia, la jugadora volvió este martes y rápidamente quedó en el centro de la escena.

Con una entrada cargada de actitud, Sol reapareció con un vestido gris elegante, una corona y una frase que marcó el tono de su regreso: “Llegó la reina”. Sin embargo, lo que buscaba ser un momento triunfal no tuvo la respuesta esperada dentro de la casa.

Si bien saludó con cercanía a sus aliados, la reacción del resto de los participantes fue mucho más distante. Las miradas, los gestos y la falta de entusiasmo dejaron en claro que su vuelta no cayó bien en todos los sectores.

La tensión se sintió desde el primer minuto y expuso un clima dividido, donde algunos jugadores parecen ver su regreso como una amenaza directa para sus estrategias.



Con este escenario, la vuelta de Sol no solo suma una pieza fuerte al tablero, sino que también anticipa nuevos conflictos en una casa que ya venía cargada de enfrentamientos.

En las horas previas a su regreso, el clima dentro de la casa ya anticipaba lo que iba a suceder. Varios participantes hablaron abiertamente de Solange Abraham, cuestionaron su juego y dejaron en claro que su vuelta no era bienvenida. Los comentarios en su contra se multiplicaron en distintos grupos, marcando una postura bastante unificada.

Pero no todo quedó en palabras. Algunos jugadores incluso comenzaron a delinear estrategias para enfrentarla directamente, con la intención de incomodarla y llevarla a situaciones de conflicto. La idea, según se pudo escuchar, es exponerla en discusiones y desgastarla emocionalmente para empujarla hacia una posible salida del juego en las próximas galas.

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