Corrientes: demoraron a dos hombres durante operativos de prevención

La Policía de Corrientes demoró a dos personas en distintos procedimientos realizados en la ciudad capital durante la noche de ayer y la madrugada de hoy. Uno de los hombres tiene antecedentes.

El primero de los casos ocurrió el martes, cerca de las 23:45, entre la avenida Cuarto Centenario y la calle Río Negro. En el lugar, los policías detectaron a un hombre que miraba hacia el interior de las casas de la zona. Tras su identificación, se constató que el sospechoso de 32 años registra antecedentes por otros delitos.

El segundo procedimiento tuvo lugar en la madrugada, alrededor de las 3:30, entre las calles Arequipa y Juan Manuel de Rosas. Se demoró a un joven de 19 años por merodeo.

En ambos casos no se secuestraron elementos y los demorados quedaron a disposición de la autoridad competente.