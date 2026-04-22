La Unne remata un ómnibus en Corrientes: cuándo es la subasta y cómo participar

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) informó que se hará el remate de un ómnibus perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrarias en Corrientes capital. La subasta se realizará el 9 de mayo a las 10, en la sede ubicada sobre la calle Sargento Cabral 2131.

Se trata de un vehículo marca Volkswagen, modelo 17210OD (año 2006), con una base fijada en 25 millones de pesos. El remate tendrá lugar en el estacionamiento ubicado a la izquierda del ingreso principal del edificio.

Condiciones

Entre las condiciones establecidas, se exige una seña del 10 % del valor en el acto de la subasta. El comprador tiene cinco días hábiles para pagar el total después de ganar la adjudicación.

Además, se fijó una comisión del 10 % para el martillero, a cargo del comprador. El vehículo podrá ser inspeccionado de lunes a viernes de 7 a 13 en la misma facultad. Para consultas, se habilitó el teléfono 0379 4427589.