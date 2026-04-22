Corrientes: una investigación permitió recuperar una notebook robada de un domicilio

La Policía de Corrientes informó que el martes recuperó un dispositivo electrónico que fue robado en la ciudad Capital.

Efectivos de la Comisaría IX Urbana concretaron la recuperación del elemento tras tomar conocimiento de la sustracción de una notebook marca Lenovo del interior de un domicilio capitalino.

Ante la denuncia del ilícito, se desplegó un trabajo de investigación y rastrillaje por la zona. El despliegue policial permitió localizar el equipo en la vía pública.

Hallazgo en Costanera Norte

El dispositivo fue hallado en las inmediaciones de la intersección de la avenida Costanera Norte y la calle Málaga. Según informaron fuentes policiales, el rápido accionar de la fuerza fue clave para evitar que el elemento fuera comercializado o trasladado a otro sector de la ciudad.

Tras el hallazgo, se procedió al secuestro preventivo del equipo para su resguardo.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno para las actuaciones correspondientes y trasladado a la dependencia policial, donde se realizan los trámites de rigor para realizar la entrega formal a su propietario.