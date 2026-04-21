Corrientes: solicitan colaboración para localizar a una mujer de 41 años desaparecida

La Policía de Corrientes pide colaboración para encontrar a una mujer desaparecida en la localidad de Bella Vista.

Se trata de Sandra Mabel Brítez, de 41 años. Según la denuncia radicada ante las autoridades, la mujer se encuentra ausente de su domicilio desde el sábado 18 de abril.

Ante esta situación, se dio intervención inmediata a la Fiscalía de Investigación en turno para coordinar las tareas de búsqueda. Independientemente de las labores que realiza la fuerza provincial, se solicita el apoyo de la comunidad para obtener información certera sobre su paradero.

Datos de la búsqueda

La policía provincial inició un protocolo de localización en toda la zona de Bella Vista y alrededores. Hasta el momento, no se han brindado detalles adicionales sobre la vestimenta que portaba al momento de su desaparición, pero se enfatiza en la difusión de su identidad para facilitar el reconocimiento.

Canales de comunicación

Desde la institución policial se insta a cualquier persona que tenga datos relevantes a comunicarse de manera inmediata con las autoridades. Los canales habilitados son los siguientes:

Comisaría de Bella Vista: teléfono 3794-387598.

Sistema Integral de Seguridad: 911 (Capital) o 101 (Interior Provincial).

Dependencia policial más cercana a su domicilio.

La colaboración de la población es fundamental para avanzar en la investigación y lograr el pronto regreso de la ciudadana a su hogar.