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Corrientes: un restaurante alertó sobre estafas que cobran sus reservas gratuitas

Mil588 La Fundación informó que no solicita pagos anticipados.

Por El Litoral

Miércoles, 22 de abril de 2026 a las 09:05

El restaurante Mil588 La Fundación informó sobre intentos de estafa vinculados a sus eventos de "Jueves de Chamamé". A través de las redes sociales del establecimiento correntino, se aclaró que no solicitan señas ni pagos anticipados para la realización de reservas.

Desde el restaurante indicaron que el sistema de reservas es gratuito y se gestiona únicamente a través de sus canales oficiales. En el comunicado, se advirtió que en caso de recibir mensajes en los que se solicite dinero en su nombre, no debe realizarse ningún pago.

Asimismo, se pidió reportar de inmediato cualquier intento de fraude para evitar posibles engaños y estafas.

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