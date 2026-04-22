Aseguran que Andrea del Boca está renegociando su contrato para volver a Gran Hermano



El posible regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada ya genera expectativa, pero también dudas. Según contó Yanina Latorre en Sálvense Quien Pueda, la actriz tiene intenciones firmes de retomar su lugar en la casa, aunque su estado de salud no se lo permite por ahora.

La artista, que debió abandonar temporalmente el programa tras sufrir un accidente que afectó su dentadura, estaría dispuesta a regresar cuanto antes. Sin embargo, los médicos le marcaron un límite claro. "Ella quiere entrar esta noche misma, pero no puede todavía. El médico no se lo permite y no solo por los dientes, aunque puede llegar a terminar con el tratamiento adentro, pero el problema es el holter", explicó la conductora.

El principal motivo de preocupación no es únicamente la cuestión odontológica, sino un cuadro de presión arterial que requiere seguimiento constante. En ese sentido, Latorre detalló: "Es delicado su problema de presión. No es algo que no la deje vivir, pero tiene episodios en que se le sube a picos de 20", y agregó: "Tiene que estar tranquila, tiene que estar relajada".



Mientras tanto, también se conocieron detalles económicos de su contrato. Actualmente, la actriz estaría cobrando alrededor de $575 mil por día mientras se encuentra fuera del juego por licencia médica, cifra que asciende a $1,5 millones diarios cuando está dentro de la casa.

En paralelo, su entorno ya analiza una posible renegociación. Según reveló Latorre, tanto la actriz como su abogado buscarían elevar ese monto a unos $3 millones por jornada en caso de concretarse su regreso, apoyándose en la importancia que tiene su figura dentro del programa.

Fiel a su estilo, la panelista también lanzó una advertencia con tono irónico: "Yo creo que tienen miedo de que hable y se le piante un diente", comentó sobre la situación dental de la actriz.

Además, no se descarta que la producción evalúe alternativas para su vuelta, como un eventual repechaje o incluso una entrada especial. En ese escenario, se mencionó la posibilidad de que ingrese acompañada por su hija, quien podría asistirla durante su estadía.

Por ahora, el regreso de Andrea del Boca sigue en suspenso, entre el deseo de volver al juego y la necesidad de priorizar su salud.

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