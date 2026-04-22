Irán atacó buques en el estrecho de Ormuz: se complica el diálogo con Estados Unidos tras el alto el fuego

Irán atacó buques en el estrecho de Ormuz y elevó la tensión internacional tras el anuncio de un alto el fuego prolongado. El episodio ocurrió este miércoles, pocas horas después de que Estados Unidos confirmara la extensión de la tregua.

Los ataques fueron atribuidos a la Guardia Revolucionaria iraní y alcanzaron al menos tres embarcaciones en la zona. Según el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, primero fue atacado un buque portacontenedores y luego una segunda nave en el mismo sector.

Medios estatales iraníes informaron que ambas embarcaciones fueron interceptadas y trasladadas a territorio del país. Los barcos fueron identificados como MSC Francesca y Epaminodes, mientras que un tercer buque, llamado Euphoria, habría quedado varado tras otro ataque.

De acuerdo con el organismo británico, el primer incidente ocurrió a las 7.55, cuando una lancha cañonera abrió fuego sin previo aviso. Sin embargo, desde Irán sostuvieron que la acción se produjo luego de que el buque ignorara advertencias previas de sus fuerzas armadas.

Las autoridades iraníes también justificaron los operativos como parte del control sobre el estrecho de Ormuz. En tanto, las incautaciones marcan una nueva escalada en medio de negociaciones tensas con Estados Unidos.

Alto el fuego y la extensión de Trump

El anuncio del alto el fuego había sido realizado por el presidente Donald Trump, quien confirmó la extensión de la tregua que vencía este mismo día. No obstante, el conflicto continúa generando incertidumbre en la región.

Aunque Washington sostiene la vigencia del alto el fuego, mantiene restricciones sobre puertos iraníes. En ese contexto, crecen los riesgos en el estrecho de Ormuz, una vía clave por donde circula cerca del 20% del petróleo y gas del mundo.

De esta forma, el impacto del conflicto se refleja en la economía global, con aumentos en los precios del combustible y los alimentos. Analistas advierten que, si se prolonga la tensión en la zona, las consecuencias podrían ser más profundas y duraderas.

Irán no dio ninguna respuesta formal a la extensión de Trump, pero un diplomático explicó que las conversaciones no se reanudarán hasta que se levanten las restricciones sobre los puertos.

Con información de La Nación.