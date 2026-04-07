Corrientes: una mujer murió de manera súbita mientras tomaba mate

Una mujer murió el domingo de manera repentina mientras tomaba mate en la zona conocida como Bajo Hondo, en la localidad correntina de Virasoro. Según relató su pareja, se desvaneció sin mostrar síntomas previos.

Fuentes policiales indicaron que se trataría de un paro cardíaco, aunque se espera el resultado de la autopsia para confirmar la causa de la muerte.

En principio, las autoridades intervinieron y demoraron al hombre de manera preventiva para continuar con los procedimientos. El cuerpo de la mujer fue trasladado a Corrientes para la autopsia.

Con información de Radio Sónica Virasoro.