Ciudadanos marroquíes detenidos en Corrientes acusados de robar en un comercio

En un procedimiento ejecutado por la Policía de Corrientes en la terminal de ómnibus local de Santo Tomé, apresaron a dos ciudadanos marroquíes acusados de cometer un robo a un comercio local.

La intervención del personal de la Comisaría Primera se inició a partir de la denuncia de un hecho delictivo ocurrido en un local comercial de las inmediaciones, donde los damnificados aportaron datos precisos sobre la vestimenta y la fisonomía de los autores, lo que permitió iniciar un rastrillaje por la zona.

En respuesta, los efectivos localizaron a los sospechosos en el predio de la terminal de ómnibus, donde presumiblemente intentaban abordar un colectivo con el objetivo de abandonar la ciudad.

Al momento de la iLos demorados fueron trasladados a la seccional policial, donde quedaron bajo custodia y a disposición del Fiscal de Turno. Las autoridades judiciales dieron intervención formal a la Dirección Nacional de Migraciones para tramitar la situación legal y de permanencia de los extranjeros en el país.