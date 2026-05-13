“Sentían la muerte detrás”, denunció la madre de uno de los adolescentes atacados a tiros en Bella Vista

La madre de uno de los adolescentes atacados a tiros por una mujer en Bella Vista rompió el silencio tras la viralización del caso. Celina habló con "O sea, digamos" de El Litoral Streaming y dio su testimonio sobre lo ocurrido durante la madrugada del sábado.

El relato: "Le apuntó a la cabeza y suplicó por su vida"

La madre de uno de los menores describió el episodio como una situación de extrema violencia y aseguró que los chicos no conocen a la atacante, quien ya fue identificada por las autoridades. “Parecía que estaba de cacería”, expresó al relatar la persecución.

En los videos se ve cómo los adolescentes fueron perseguidos por el centro de la ciudad. "Los interceptó un Jeep gris entre las calles Salta y Ayacucho. La mujer les mostró el arma y ellos comenzaron a correr", relató la madre. “Mi hijo me dice que no se puede borrar la imagen del revólver apuntándole”, afirmó.

“Sentían la muerte detrás. A uno de los chicos le apuntó a la cabeza y, cansado de tanto correr, suplicó por su vida arrodillado”, expresó al describir la escena. Tras esto, los jóvenes lograron escapar y pidieron refugio en una comisaría, donde después llegó otro grupo de adolescentes que también fue atacado por la misma mujer.

Reclamo por la investigación

La madre cuestionó la actuación judicial en la causa y apuntó a demoras en las medidas iniciales. “La Justicia está durmiendo desde el sábado a las 6 de la mañana cuando se hizo la denuncia”, afirmó.

También indicó que la sospechosa fue identificada rápidamente, pero continúa en libertad. “Es un peligro para la sociedad”, sostuvo y reclamó medidas urgentes.

Además, mencionó que el allanamiento se realizó 14 horas después del hecho y, por lo tanto, no tuvo resultados positivos. “No encontraron el arma”, señaló sobre el procedimiento policial.