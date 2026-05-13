Investigadora Lucía Sbardella: “Las universidades argentinas nos preparan para el mundo”

La investigadora correntina Lucía Sbardella, abogada formada en la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), fue admitida en la prestigiosa University of Pennsylvania, una de las instituciones académicas más reconocidas y exigentes de Estados Unidos. La especialista habló sobre el rol de la educación pública.

La abogada expresó su emoción por este nuevo desafío académico y remarcó que el logro representa no solo un reconocimiento individual, sino también colectivo.

Años dedicados a la memoria

“Es un reconocimiento a la trayectoria personal pero también colectiva ya que me he formado tanto en universidades públicas de Argentina como de Brasil”, sostuvo en diálogo con Unne Medios.

La joven investigadora explicó que desde hace alrededor de ocho años trabaja sobre estudios vinculados a la memoria, analizando cómo las sociedades recuerdan determinados hechos históricos y cómo se construyen los silencios alrededor de otros acontecimientos.

“Investigo esa acción de mirar hacia atrás y entender la forma en que las sociedades recuerdan y de qué manera determinan cuáles son las historias que deben ser conservadas y cuáles olvidadas”, señaló.

Además, destacó el rol de la investigación académica y la importancia de generar nuevos conocimientos que tengan impacto tanto en el debate global como en el desarrollo local.

“En investigación es fundamental la curiosidad genuina, porque hacer un doctorado no significa estudiar más años. Hacer un doctorado es generar un conocimiento nuevo que forme parte de un debate global”, explicó.

Sbardella iniciará en agosto un programa doctoral de cinco años en Estados Unidos y aseguró que afronta esta nueva etapa con grandes expectativas personales y profesionales.

Antes de finalizar, dejó una reflexión sobre el sistema universitario argentino y el nivel de preparación de sus estudiantes y graduados.

“Quiero dejar en claro que las universidades de Argentina tienen un alto nivel de exigencia que nos prepara para cualquier otra universidad en el mundo”, concluyó.