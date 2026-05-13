Valdés encabezó la Expo Búfalos 2026 y resaltó el potencial de Corrientes

El gobernador Juan Pablo Valdés destacó este miércoles el crecimiento de la producción bubalina en la provincia y aseguró que “Corrientes tiene la enorme posibilidad de ser la nueva Pampa húmeda en materia de búfalo”, durante su participación en la Expo Búfalos Otoño 2026.

La actividad se desarrolló en el predio ferial de la Sociedad Rural de Corrientes, en la localidad de Riachuelo, donde el mandatario acompañó la entrega de premios y la apertura del remate a martillo corrido organizado por Colombo y Magliano SA.

La inteligencia artificial, protagonista del sector agropecuario

La particularidad de esta edición fue el protagonismo de la inteligencia artificial (IA) aplicada a la producción bubalina y al sector agropecuario.

Según explicaron durante la exposición, estas herramientas tecnológicas permiten predecir el rendimiento cárnico, optimizar ciclos de pastoreo y mejorar la eficiencia productiva mediante el procesamiento de datos.

La muestra reunió a productores y técnicos bajo una premisa clara: el futuro del campo también se construye desde la innovación y la tecnología.

“Corrientes tiene la posibilidad de ser la nueva Pampa húmeda del búfalo”

Durante su discurso, Valdés destacó el crecimiento sostenido de la actividad en la provincia y remarcó que Corrientes lidera la producción bubalina en Argentina con más de 100 mil cabezas.

“Tenemos la bendición de que el búfalo se desarrolle en Corrientes acompañado de políticas públicas que potencian su crecimiento”, expresó.

Además, sostuvo que la provincia tiene un enorme potencial para consolidarse como referencia nacional e internacional del sector.“Tenemos la enorme posibilidad de ser la nueva Pampa húmeda en materia de búfalo”, afirmó.

El mandatario también valoró el trabajo de los productores y destacó los proyectos vinculados a frigoríficos y mataderos mixtos para bovinos y bubalinos.

Acompañamiento al sector productivo

Por su parte, el ministro de Producción de Corrientes, Walter Chavez, señaló que desde el Estado provincial continúan acompañando al sector con políticas sanitarias, infraestructura y herramientas de desarrollo.

Además, destacó el crecimiento de los emprendimientos que generan valor agregado a partir de productos derivados de la leche de búfala, como quesos, lácteos y embutidos.

El intendente de Riachuelo, Nicolás Tejo, remarcó el impacto económico y productivo que genera la actividad en la localidad.

Un sector en expansión

Desde la Asociación Argentina de Criadores de Búfalos, su secretario Marcelo Breard aseguró que la actividad tiene un gran potencial y destacó el acompañamiento histórico de la provincia al sector.

En tanto, la productora salteña Sara María Álvarez valoró estos espacios de difusión y aseguró que permiten seguir fortaleciendo la producción y comercialización de derivados bubalinos.