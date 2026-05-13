Corrientes: condenaron a una uruguaya que viajaba con su hija y 88 kilos de cocaína

Una ciudadana uruguaya fue condenada a cinco años y seis meses de prisión por narcotráfico en Corrientes, tras ser descubierta con 88 kilos de cocaína ocultos en su vehículo. La mujer viajaba junto a su hija menor de edad cuando fue detenida en marzo, durante un operativo de control sobre la Ruta Nacional 14.

El caso y la condena

La sentencia fue dictada por la Justicia federal de Paso de los Libres, que aprobó un acuerdo de juicio abreviado. La imputada recibió una pena de cinco años y seis meses de prisión efectiva por transporte de estupefacientes.

La detención se realizó a fines de marzo, a la altura del kilómetro 480 de la Ruta 14, en un puesto cercano a Paso de los Libres. El operativo estuvo a cargo de la Gendarmería Nacional y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca).

Durante el control, un escáner detectó anomalías en el Audi Q5 que viajaba desde Puerto Iguazú hacia Uruguay. Las imágenes revelaron modificaciones en el piso del vehículo y posibles elementos ocultos.

Ante las sospechas, el auto fue trasladado al complejo aduanero para una inspección más detallada. De esa manera, se encontró un doble fondo donde estaban escondidos 93 paquetes de cocaína con un total de 88 kilos.

La acusada fue identificada como María Victoria Farías Rivero y considerada autora del delito de transporte de estupefacientes a gran escala.

El doble fondo bajo los asientos.

Juicio abreviado

El acuerdo judicial contempló distintas pruebas incorporadas durante la causa, entre ellas pericias químicas, fotografías y actas de secuestro. También se valoró la modalidad utilizada para ocultar la droga y la magnitud del cargamento.

En el expediente intervinieron el fiscal federal Aníbal Fabián Martínez; la auxiliar fiscal Gladys Noemí González; y Gabriel Romero Olivello, integrante del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Corrientes.

La droga secuestrada fue destruida, aunque se conservaron muestras para futuras pericias oficiales de la Gendarmería Nacional. En paralelo, la defensa solicitó que la condenada pueda cumplir la pena en Uruguay.

La menor que viajaba junto a la acusada quedó bajo resguardo de familiares tras el operativo realizado en Corrientes.