Secuestraron más de $316.000 en cocaína y efectivo en allanamiento en Corrientes

En el barrio Serantes de la Capital correntina, este miércoles desarticularon un nuevo kiosco narco, en el marco de una investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737, concretada por la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado.

El procedimiento se ejecutó en una vivienda ubicada sobre la calle Aguaí de la capital provincial que contó con el apoyo logístico de la Policía de Alto Riesgo (PAR), bajo directivas de la Fiscalía en turno, con oficios librados desde el Juzgado de Garantías.

Durante la requisa del inmueble,Por orden de la autoridad judicial interviniente, los elementos fueron secuestrados y se procedió a la detención de una mujer identificada como Mariana Catalina R. quien quedó a disposición de la justicia