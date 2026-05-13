Secuestraron más de $316.000 en cocaína y efectivo en allanamiento en Corrientes

En el barrio Serantes de la Capital correntina, este miércoles desarticularon un nuevo kiosco narco, en el marco de una investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737, concretada por la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado.
El procedimiento se ejecutó en una vivienda ubicada sobre la calle Aguaí de la capital provincial que contó con el apoyo logístico de la Policía de Alto Riesgo (PAR), bajo directivas de la Fiscalía en turno, con oficios librados desde el Juzgado de Garantías.
Durante la requisa del inmueble, hallaron 43 envoltorios pequeños de polietileno que contenían una sustancia en polvo y una piedra compacta de color blanco, que fueron sometidas al test de orientación química que confirmó que se trataba de cocaína, arrojando un peso total de 9,92 gramos con un valor estimado de aforo de $207.496.
En el lugar también se incautaron $109.000 en efectivo de distintas denominaciones, dos teléfonos celulares, dos tijeras y recortes de polietileno utilizados presuntamente para el acondicionamiento de las dosis.
Por orden de la autoridad judicial interviniente, los elementos fueron secuestrados y se procedió a la detención de una mujer identificada como Mariana Catalina R. quien quedó a disposición de la justicia