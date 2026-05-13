El Servicio Penitenciario le respondió a la Justicia

Las autoridades del Servicio Penitenciariod de Corrientes emitieron un comunicado oficial es respuesta al Juzgado de Ejecución de Condenas que había reclamado medidas urgentes para frenar el ingreso de droga a la población carcelaria.

El comunicado surgió luego del operativo de requisa general en la Unidad Penal N° 1 que abarcó a casi 400 presos que abarcó los pabellones principales de Mediana Seguridad y de Máxima Seguridad, que finalizó sin novedades de relevancia.

Las autoridades aclaron, en una misiva oficial titulada "Fortalecimiento de Controles y Seguridad en el Complejo Penitenciario N°1", las medidas y protocolos de seguridad vigentes:

1. Gestión y Funcionamiento Institucional

El Estado Provincial garantiza el normal funcionamiento del establecimiento, asegurando que el cumplimiento de la pena se desarrolle en un marco de orden y disciplina. A tal fin, se coordinan de manera eficiente los horarios y recursos destinados a programas de laborterapia, educación y prácticas deportivas, manteniendo la regularidad del régimen de visitas bajo estrictos estándares de seguridad.

2. Rigurosidad en los Controles de Acceso

Se han intensificado los protocolos de inspección conforme a la normativa legal vigente. El sistema de control y requisa de pertenencias se aplica de forma obligatoria y sin excepcion a toda persona que ingrese al Establecimiento, alcanzando ello a los visitantes de las personas privadas de la libertad (PPL) como al personal penitenciario y civil que desempeña funciones en el lugar.

3. Refuerzo Operativo y Mantenimiento Tecnológico

En relación al dispositivo de escaneo de la unidad, se informa que el mismo se encuentra actualmente bajo asistencia técnica especializada por parte de la empresa proveedora, con sede en Buenos Aires.

Ante esta situación, la Institución ha dispuesto un refuerzo inmediato de los controles manuales y operativos visuales. Esta medida garantiza que la detección de metales, armas o elementos contundentes se mantenga con la misma eficacia y rigurosidad diaria a través del despliegue de personal idóneo.

4. Inspecciones Aleatorias y Videovigilancia

Bajo la modalidad de operativos sorpresa, se realizan diariamente requisas, en distintos sectores, módulos y pabellones. Estos procedimientos cuentan con la intervención de las unidades operativas correspondientes y se llevan a cabo bajo protocolos que aseguran la transparencia y el secuestro efectivo de cualquier elemento prohibido.

Asimismo, el sistema de videovigilancia constante permite una supervisión integral de las instalaciones, facilitando la detección temprana de irregularidades y la respuesta inmediata del personal de guardia.

5. Cooperación Estratégica y Compromiso

Para optimizar estos resultados, la Dirección de Seguridad coordina tareas conjuntas con la División ETOP y la División Especial de Canes, cuyos binomios están altamente capacitados, en la detección de estupefacientes y narcóticos.

A través de estas acciones, el Estado Provincial reafirma su compromiso con el control absoluto de los establecimientos penitenciarios y la lucha frontal contra el ingreso de sustancias ilícitas, trabajando con todos los recursos logísticos y humanos disponibles para garantizar la seguridad ciudadana.