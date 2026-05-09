Allanamiento en Saladas: incautan celulares, arma blanca y detienen a dos personas

La Policía de Corrientes informó este sábado que realizaron un allanamiento en una vivienda, donde detuvieron a dos hombres y secuestraron varios elementos vinculados a diferentes hechos delictivos investigados en la zona.

El procedimiento se concretó este jueves con la colaboración del Área de Investigación Criminal y del Grupo Táctico Operacional (G.T.O.), en el marco de causas que son investigadas por la Unidad Fiscal correspondiente.

Detenidos y objetos recuperados

Durante el allanamiento, los efectivos procedieron a la detención de dos hombres mayores de edad, conocidos con los alias de “Rata” y “Chinito”, quienes estarían presuntamente vinculados a los robos denunciados días atrás.

Además, bajo las formalidades legales, los policías secuestraron distintos objetos que serían producto de los ilícitos investigados.

Entre los elementos recuperados se encuentran:

una bicicleta marca BeOne

un parlante

una planchita para el cabello

dos teléfonos celulares

un horno eléctrico

dos armas blancas: un cuchillo y un machete

Investigación en marcha

Los detenidos y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la dependencia policial, donde continúan las diligencias correspondientes.

Desde la fuerza indicaron que la investigación sigue en curso para determinar la posible vinculación de los sospechosos con otros hechos delictivos registrados en la jurisdicción.