Realizaron una capacitación sobre prevención del bullying en una escuela de Corrientes

La Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad de Corrientes, llevó adelante una capacitación sobre prevención del acoso escolar en la Escuela N°158 Colegio Argentino de la capital correntina.

La actividad fue coordinada por el área encabezada por el subsecretario Oscar Martínez y estuvo orientada a generar espacios de reflexión y diálogo entre los estudiantes.

Concientización y convivencia

Durante el encuentro, los alumnos participaron de charlas vinculadas a la importancia de construir vínculos basados en la empatía, el respeto y la convivencia saludable.

El objetivo principal de la jornada fue concientizar sobre las consecuencias del bullying y promover relaciones sanas dentro y fuera de las instituciones educativas.

Desde la Subsecretaría señalaron que este tipo de actividades buscan brindar herramientas a los jóvenes para identificar situaciones de acoso y fortalecer entornos escolares más seguros e inclusivos.

Programa integral de prevención

La capacitación forma parte de un programa integral de acciones de prevención y acompañamiento que impulsa la provincia en distintos establecimientos educativos.

Según indicaron desde el organismo, estas intervenciones tienen como finalidad fortalecer la seguridad en las escuelas y garantizar espacios de aprendizaje más inclusivos para toda la comunidad educativa.