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Realizaron una capacitación sobre prevención del bullying en una escuela de Corrientes

La actividad estuvo dirigida a estudiantes y apuntó a promover el respeto, la empatía y la buena convivencia dentro del ámbito escolar.

Por El Litoral

Sabado, 09 de mayo de 2026 a las 11:07

La Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad de Corrientes, llevó adelante una capacitación sobre prevención del acoso escolar en la Escuela N°158 Colegio Argentino de la capital correntina.

La actividad fue coordinada por el área encabezada por el subsecretario Oscar Martínez y estuvo orientada a generar espacios de reflexión y diálogo entre los estudiantes.

Concientización y convivencia

Durante el encuentro, los alumnos participaron de charlas vinculadas a la importancia de construir vínculos basados en la empatía, el respeto y la convivencia saludable.

El objetivo principal de la jornada fue concientizar sobre las consecuencias del bullying y promover relaciones sanas dentro y fuera de las instituciones educativas.

Desde la Subsecretaría señalaron que este tipo de actividades buscan brindar herramientas a los jóvenes para identificar situaciones de acoso y fortalecer entornos escolares más seguros e inclusivos.

Programa integral de prevención

La capacitación forma parte de un programa integral de acciones de prevención y acompañamiento que impulsa la provincia en distintos establecimientos educativos.

Según indicaron desde el organismo, estas intervenciones tienen como finalidad fortalecer la seguridad en las escuelas y garantizar espacios de aprendizaje más inclusivos para toda la comunidad educativa.

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