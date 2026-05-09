Puente Chaco-Corrientes: secuestran caballos que eran trasladados sin documentación

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron cuatro caballos que eran trasladados sin la documentación correspondiente en un control realizado en el acceso al Puente General Manuel Belgrano.

El procedimiento se concretó mientras los uniformados realizaban operativos de contralor vehicular en el puesto policial caminero ubicado en la zona del puente.

Trasladaban cuatro equinos en un tráiler

Según detallaron fuentes policiales, durante el control se detuvo la marcha de una camioneta con tráiler que transportaba cuatro animales equinos.

Al verificar la carga, los efectivos constataron que los caballos no contaban con la documentación obligatoria para su traslado, por lo que se dio inmediata intervención al personal de la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica.

Tras detectarse la irregularidad, los animales fueron secuestrados y trasladados a la dependencia correspondiente, donde continuarán las actuaciones y diligencias de rigor.

El operativo se realizó en el marco de los controles preventivos que lleva adelante la Policía de Corrientes en distintos accesos y rutas de la provincia.