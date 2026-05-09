Corrientes homenajeó a Paraguay por el 215° aniversario de su Independencia

La provincia de Corrientes rindió homenaje a la Paraguay por el 215° aniversario de su Independencia con un concierto de gala realizado este viernes en el Teatro Vera.

La velada, denominada “Dos orillas”, contó con la presencia del gobernador Juan Pablo Valdés y de la embajadora paraguaya en Argentina, Helena Felip Salazar.

El espectáculo estuvo a cargo de la Orquesta Nacional de Música Popular del Paraguay (ONAMP), junto a artistas correntinos invitados.

Un mensaje de unión entre Corrientes y Paraguay

Durante el acto, Valdés destacó los vínculos históricos y culturales que unen a ambos pueblos.

“Todo el pueblo de Corrientes saluda a Paraguay en el marco de este nuevo aniversario de su independencia”, expresó el mandatario provincial.

Además, remarcó el trabajo conjunto entre la Embajada, el Consulado y el Gobierno provincial para concretar la celebración y sostuvo que Corrientes y Paraguay comparten “la tonada, el idioma guaraní y muchísimas similitudes culturales”.

Por su parte, la embajadora Helena Felip Salazar señaló que eligieron Corrientes para conmemorar esta fecha porque representa “todo aquello que une a ambos pueblos” y destacó el valor cultural compartido.

Música, chamamé y artistas invitados

La ONAMP, dirigida por el maestro Luis Álvarez, interpretó clásicos de la música paraguaya como “Pájaro Campana”, “Mainumby” y “Alma guaraní”.

También participaron la cantante correntina Sofía Morales, integrante de la Orquesta Folclórica de Corrientes y parte del staff artístico de Soledad Pastorutti; el músico y viceintendente capitalino Ariel Báez; y la Orquesta Folclórica Municipal “Herminio Giménez”, dirigida por Diego Gómez Dabrio.

Además, el escenario recibió a la Pareja Nacional Juvenil del Chamamé 2026, integrada por Emma Lourdes Biotti Meza y Bautista Benjamín Monzón, representantes de Caá Catí.

El concierto formó parte de las actividades organizadas por las Fiestas Patrias paraguayas, que se celebran cada 14 y 15 de mayo, y reafirmó los históricos lazos culturales entre Corrientes y Paraguay a través de la música, el idioma guaraní y las tradiciones compartidas.