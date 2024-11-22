Trabajan en recetas de ciervo axis como propuesta gastronómica para resolver la plaga en Corrientes. Gisela Medina, coordinadora de la Red de Cocineros del Iberá y referente gastronómica, fue convocada por la Municipalidad de Curuzú Cuatiá para trabajar con cocineros de la región un conjunto de recetas que puedan realizarse con carne de ciervo axis. En El Litoral Radio, contó los detalles del trabajo que continuará el año que viene con más capacitaciones.

"Cuando me convocan para trabajar esto, a mí se me ocurren miles de cosas. Que nosotros tengamos esto al alcance, que podamos utilizarlo, a mí honestamente me conmueve, me vuela la cabeza como cocinera", sostuvo Medina en Hoja de Ruta.

Concretamente sobre los platos, la referente detalló que "el ciervo de la Patagonia tiene un poquito más de sabor y el nuestro es como más suavecito". "Me quedé muy sorprendida con la adaptabilidad de esta carne, a todo lo que podemos llegar a ocupar este recurso", destacó.

"Me encuentro con una carne totalmente magra, sin ningún tipo de aroma intenso", dijo. Detalló en tanto que, por ejemplo, "para que no sea un lomo seco, tengo que agregar algo. Entonces, lo que hicimos fue cortar y agregar algo de panceta. Necesitaba algo de humedad a través justamente de una materia grasa", mencionó.

"Pudimos desmenuzarlo tranquilamente y con eso hicimos rellenos para unos taquitos tipo mexicanos, que quedaban increíbles. Después probamos hacer quepe. El quepe es una comida de Medio Oriente, que lo tenemos muy adaptado los correntinos por esta corriente sirio-chileanesa, pero también necesitaba esta parte del contenido de materia grasa. Hicimos milanesas que salen un montón y guisados ni hablar. Entonces, puedes hacer miles de cosas", destacó.

Sobre cómo continúa el proyecto, Medina mencionó que "la idea es arrancar el año que viene con más capacitaciones". "Hay gente de restaurantes de Buenos Aires y cocineros que están muy interesados en esto. Este problema nos atraviesa a todas las provincias, todos estamos interesados en esto del axis", resaltó.

Cabe destacar que Corrientes atraviesa un conflicto grave con los ciervos axis ya que por su nivel de reproducción y el destrozo que producen en las comunidades, fueron considerados plagas. "La especie exótica invasora Ciervo Axis en estado salvaje será considerada plaga, teniendo en cuenta su efecto dañino y perjudicial para la actividad productiva", por lo cual "será susceptible de caza plaguicida", decretó la Legislatura de Corrientes en 2023.

Mirá la nota completa