Temporada 2025: por qué sale más barato ir a Brasil que a las Costas Argentinas

Jorge Aguirre, prestador turístico, dialogó en el programa Mucho Humo de El Litoral Radio sobre la temporada de vacaciones 2024.

En el inicio de su entrevista brindó detalles de la comparación entre ir a Brasil e ir a la costa Argentina.

"Todo es por lo que está pasando con el cambio, un pasaje de Corrientes a Mar de Plata te sale $700.000 y a Cancún te sale $900.000 por persona", destacó.

Aguirre explicó que la diferencia se da por "la cantidad de impuestos que tenemos en la Argentina, que prácticamente supera el 50% y en algunos casos el 100% de lo que es el viaje en sí".

Mirá la entrevista completa