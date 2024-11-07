¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Gustavo Valdés Club de Regatas Corrientes Club de Regatas Corrientes
Gustavo Valdés Club de Regatas Corrientes Club de Regatas Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Columna de Hoja de Ruta

Nuevos hábitos en la nutrición: "Vienen más al consultorio por salud y es algo de lo últimos años"

María Emilia Botello es Licenciada en Nutrición (MP408) y es la nueva columnista de Hoja de Ruta. Con ella charlamos de nuevos hábitos en la nutrición y qué pasa en el consultorio.

Por El Litoral

Jueves, 07 de noviembre de 2024 a las 10:13

 

María Emilia Botello es Licenciada en Nutrición (MP408) y es la nueva columnista de Hoja de Ruta. Con ella charlamos de nuevos hábitos en la nutrición y qué pasa en el consultorio.

"Hoy se acercan por intereses más vinculados a la salud o a rendir mejor en el día a día", explicó Botello. Además, destacó que en muchos casos los derivados de un médico son por otras complicaciones. 

Para ella, la planificación es clave para una nutrición buena. "Generar una frecuencia de consumo y hábitos que trasciendan en el tiempo es importante", destacó. 

Además, aseguró que es necesario hacer comidas que cumplan con todos los nutrientes. "Es importante equilibrar las cuatro comidas generando un hábito", sumó. 

Mirá la columna completa

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD