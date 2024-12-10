Despidos en Pami Corrientes: "Acá no sobra nadie, al contrario faltan manos para trabajar"

"Acá no sobra nadie, al contrario faltan manos para trabajar", señaló una de las trabajadoras de PAMI que fue despedida este lunes en la seccional Corrientes. En diálogo con Hoja de Ruta, la médica Griselda Abreo detalló cómo recibieron la preocupante noticia.

"El día de ayer cuando asistimos a la sede de la UGL2 de PAMI íbamos a marcar nuestra asistencia y nos sorprende la situación de que no podemos registrar la presencia. Primero pensamos que era un problema del sistema de registro de firmas. Luego ingresamos a nuestro escritorio y también habíamos sido bloqueadas en las claves de la computadora y fuimos notificados de manera verbal que aparentemente habíamos sido despedidas de PAMI", destacó Abreo.

La misma situación atraviesa una trabajadora de Mbrucuyá que además está en período de puerperio y amamantando a su hijo.

"Hay una discrecionalidad en esta toma de decisiones y no sabemos ni por qué. Nosotros la verdad que trabajamos sobrecargadas de trabajo, porque PAMI en estos momentos está requiriendo mucho esfuerzo de los trabajadores. Estamos a cargo del área de oxígeno, discapacidad, traslado y reintegro, áreas en el cual en este momento no hay quien haga esta cobertura", destacó la médica.

"Creemos que es una medida totalmente arbitraria y la verdad que ayer los gremios se convocaron acá para pedir la restitución inmediata", mencionó. Además, insistió en que se trata de violencia institucional y de género.

Abreo señaló que hay disposición de la directora de la seccional Corrientes, Paz Barea, para resolver la problemática. "Se mostró sorprendida por la situación. Ella en realidad no pidió nada y la verdad que se desayunó con nosotros de esta situación. Pidió también la reincorporación porque no sobra nadie. En PAMI, al contrario, falta gente", destacó.

Este miércoles los gremios convocan a una medida de fuerza. "Desde ATE y CTA Corrientes, llamamos a todas y todos a movilizarnos este miércoles 11 de diciembre a las 10:00 hs frente a las oficinas del PAMI Corrientes (Jujuy 1140)", señala la convocatoria.

Mirá la nota completa