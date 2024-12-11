Vence el plazo para las impugnaciones de listas en la interna radical este miércoles a la medianoche. En diálogo con Hoja de Ruta, el senador de la UCR, Diógenes González señaló que es posible que existan ya que están en un proceso político que "no es pacífico".

"Todavía no se cerró ese plazo de impugnaciones, pero suele haber. Estamos pasando por un proceso de renovación política que no está pacífico", sostuvo.

"Estamos en una situación realmente bastante inédita. Desde el año 99, que no teníamos una interna provincial y hay una serie de estratagemas legales destinadas a hacer caer la elección. La vida política es lucha democrática, así que así lo estamos enfrentando", indicó el senador.

"Nosotros queremos es tener un radicalismo normalizado y preparado de cara a la elección del año que viene con todas sus autoridades legítimas. El otro sector lo que está buscando es que el radicalismo no compita, que no juegue en la elección. Ya dan por perdida la situación del liderazgo político partidario, entonces están buscando que el radicalismo no esté en condiciones jurídicas y legales de constituirse como partido", sostuvo González.

Cabe recordar que en el proceso interno hay dos listas presentadas. El gobernador Gustavo Valdés se presentó como candidato a presidir la UCR por la lista "Vamos Radicales". En tanto, la exsenadora provincial Alejandra Seward, exjefa del Comité Capital de la UCR, encabeza la otra lista.

