¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

calor en Corrientes Gustavo Valdés Marcha universitaria
calor en Corrientes Gustavo Valdés Marcha universitaria
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Conflictos en el CD de Goya

Tony Mazzaro: "ELI es parte de la alianza, la continuidad se verá el año que viene"

El concejal de Goya explicó cuáles son los conflictos que atraviesa el Concejo en los últimos días en relación a la tarifaria. 

Por El Litoral

Jueves, 12 de diciembre de 2024 a las 11:29

 "ELI es parte de la alianza, la continuidad se verá el año que viene", señaló en Hoja de Ruta, Antonio Mazzaro, vicepresidente primero del Concejo Deliberante de Goya y referente de ELI. Explicó cuáles son los conflictos que atraviesa el Concejo en los últimos días en relación a la tarifaria. 

"Nosotros somos parte de la alianza, claramente. La continuidad se dará el año que viene y no está en materia de análisis", indicó en relación a las diferencias políticas con el radicalismo goyano.

"Tenemos diferencias y la expusimos pero eso se verá el año que viene que falta un montón. El goyano no está pendiente tampoco a si somos parte o no", resaltó. "Hay que construir independientemente de eso", mencionó. 

"Todo el año hemos tenido algunos tironeos y la sociedad lo ve. La sociedad ve afectada la institución del Concejo y la relaciona con algo político", señaló el concejal. "Hay diferencias políticas y no las vamos a negar", sostuvo. 

Conflicto en el Concejo Deliberante

Este martes, con 8 votos de los concejales oficialistas, contra 4 de UxP, 2 de ELI y la abstención de Nicolás Correa Curak del PRO, el HCD de Goya aprobó en primera lectura los Proyectos de Ordenanza sobre Presupuesto Municipal 2025 y el de Tarifaria 2025.

"Siendo parte del oficialismo, lo cierto es que hay que tener responsabilidad", dijo. "Yo no entiendo el apuro para decretar esto", señaló Mazzaro. 

Mirá la nota completa

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD