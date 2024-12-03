Centro Oncológico Corrientes: celebrando un año del P.E.T. en la ciudad

El Centro Oncológico ubicado en calle Colombia 1249, celebra un año de transformación y compromiso ya que hace un año, dieron un gran paso en la lucha contra el cáncer al poner en funcionamiento un moderno equipo de Tomografía por Emisión de Positrones (P.E.T) en la ciudad de Corrientes, una herramienta clave para el diagnóstico y seguimiento de esta enfermedad.

Si bien hace años trabajan en el diagnóstico y tratamiento oncológico, la incorporación de esta tecnología permite visualizar y comprender mejor el comportamiento de las células cancerosas en el cuerpo, contribuyendo a tratamientos más precisos y personalizados en la ciudad.

Asimismo, se facilitó a los pacientes el acceso a una práctica para la que antes debían trasladarse a otras ciudades o provincias, con todos los costos y riesgos que ello implicaba.



