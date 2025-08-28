Presentaron cómo será la carga electoral para las elecciones del 31 de agosto

En la mañana de este jueves se llevó a cabo el acto de presentación del operativo electoral que estará a cargo del Susti (Subsecretaría de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Provincia de Corrientes) con vistas a las elecciones provinciales previstas para el próximo 31 de agosto.

Durante la actividad, que contó con la presencia de representantes de distintos medios, el coordinador del operativo, explicó cómo se desarrollará el proceso logístico.

Entre los aspectos destacados, se detalló que ya se está realizando el reparto de urnas en las distintas localidades de la provincia. Además, se informó que se está trabajando en el despliegue operativo dentro de las escuelas con el objetivo de garantizar un funcionamiento ordenado el día de la votación.

El operativo contempla también tareas de coordinación interinstitucional y medidas para asegurar el normal desarrollo de los comicios.

Desde el Susti, indicaron que continuarán brindando información a medida que avance la implementación del plan electoral.