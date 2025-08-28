Corrientes: escrache a Karina Milei y Martín Menem que caminaron una cuadra de la peatonal

Los funcionarios nacionales Karina Milei y Martín Menem se retiraron de un acto en Corrientes en medio de un escrache por parte de organizaciones sociales.

La hermana del Presidente y el diputado nacional tuvieron que irse en una camioneta tras caminar solo una cuadra de la peatonal de la Capital.

Los incidentes se produjeron en el marco de una visita en la que acompañaron al candidato a gobernador de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón.

La situación se desató en la intersección de la peatonal Junín y calle Córdoba, donde los libertarios se habían congregado. Minutos más tarde, llegaron al lugar militantes del Movimiento Evita con carteles en contra de la hermana del Presidente, lo que obligó a los funcionarios a mudarse a la esquina de San Juan.

Sin embargo, a los pocos metros, fueron abordados por los manifestantes, lo que generó un escándalo. Finalmente, la seguridad logró que Karina Milei y Martín Menem subieran a un vehículo y se retiraran del lugar.

Al culminar los disturbios, se registraron dos detenidos mayores de edad.