Detectaron un campamento clandestino de pescadores en una zona de reserva del Paraná

Al Sur de la ciudad de Esquina detectaron un campamento ilegal de pescadores santafesinos con freezeres y cientos de pescados fuera medida, en un operativo realizado por la Dirección Provincial de Recursos Naturales.

Trabajaron en conjunto las delegaciones de de Bella Vista y Sauce que resultó en el descubrimiento de un centro de acampe clandestino situado en el Río Paraná y Río Ingacito, en una zona de reserva en la provincia de Corrientes.

Las autoridades continúan investigando el caso y analizando las evidencias incautadas. El incidente del sabotaje también está siendo investigado para identificar a los responsables.La Dirección Provincial de Recursos Naturales destacó la importancia de proteger las reservas naturales y combatir la pesca ilegal en la región.