En 2025 suben los colegios privados en Corrientes: los detalles del aumento

En 2025 suben los colegios privados en Corrientes. En diálogo con Hoja de Ruta, Maximiliano Kugler, presidente a la asociación de Colegios Privados de Corrientes, explicó los detalles de una realidad nacional que impacta en la provincia.

"Es así, todos los colegios privados han hecho sus anuncios a las familias para ver si quieren dar continuidad o no a los colegios que han elegido para sus hijos en 2025", sostuvo. "Cada colegio tiene su tiempo para comunicar. Hay algunos que comunican de manera paulatina", indicó.

Kugler aclaró que cada colegio realizó un aumento en relación a lo que consideraba según las necesidades de la institución. "Eso tiene que ver con el modelo de colegio que es. Por ejemplo, si es bilingüe o si tiene algún tipo de especialización", mencionó.

"Entre enero 2024 a 2025 hay un aumento de entre 130% o 140% en el caso particular del colegio donde trabajo. Eso está relacionado con el colegio en particular", agregó. "Nosotros no nos ponemos de acuerdo, lo hacemos de acuerdo a su estructura", mencionó.

Para el referente, las matrículas no se vieron afectadas en 2024. "Lo cierto es que hoy algo más de previsibilidad", sostuvo.

Mirá la nota completa