Productores ganaderos preocupados por el abigeato en manos de brasileños

Productores ganaderos están preocupados por el abigeato en manos de brasileños en la zona de la costa del Uruguay. En diálogo con Hoja de Ruta, el ingeniero agrónomo y productor Javier Storti contó los detalles de cómo viven en la zona la preocupación.

"Venimos ya hace muchos años con este problema. Veníamos con una frecuencia normal, que a cada productor le pasaba una o dos por mes, pero este último año se intensificó pasando a tres o cuatro veces más de lo normal", relató.

Storti mencionó la preocupación por el vandalismo de personas de Brasil. "En esta zona son más o menos 50 kilómetros de Santo Tomé hacia el sur y 50 kilómetros de Santo Tomé hacia el norte, toda la costa del Uruguay. Bandidos brasileños, porque no se puede decir otro nombre, vienen a los campos más a intimidar que a robar, porque lo que llevan un 20% o 30% del animal", sostuvo.

"Llevan solamente los cuartos del animal. Años anteriores llevaban prácticamente casi todo el animal, pero ahora están llevando solamente los cuartos. Por eso, a mí lo que me preocupa es que entran como si fuese su casa, con armas largas y se burlan de nosotros, porque nosotros no podemos ni arrimar, porque no tenemos cómo", mencionó.

El productor destacó que hay interés por parte de las autoridades policiales pero no se logran resultados. "Siempre hay voluntad de solucionar, pero la solución no llega, tanto porque falta el recurso o la coordinación entre la Policía y la Prefectura, por ejemplo. Es necesario actividad conjunta entre las fuerzas", destacó.

Mirá la nota completa