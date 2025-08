Feria Francas: "Es una oportunidad porque el problema del productor es la informalidad"

Comienza este sábado y domingo la 24º Edición del Encuentro Provincial de Ferias y Emprendedores con la presencia de más de 400 productores en el parque Mitre de Capital. "Es una oportunidad porque el problema del productor es la informalidad", comentó a Hoja de Ruta, Vicente Picó, titular del Instituto de Desarrollo Rural Corrientes (Idecor).

"Este es un evento en donde el productor y también algunos emprendedores comercializan productos de muy buena calidad, en muchos casos orgánicos. La idea es que pasen del productor al consumidor en forma lo más directa posible y que puedan obtener un precio justo, tanto para los compradores como para los vendedores", señaló el funcionario.

Con la presencia de más de 400 feriantes de Corrientes y provincias vecinas, que ofrecerán alimentos frescos y naturales, conservas, chacinados, plantas, artesanías y manufacturas diversas. Los vecinos tendrán la oportunidad de comprar productos de excelente calidad y los alimentos recién sacados de las huertas.

Picó destacó que es clave que estos espacios existan para favorecer al productor que vive en la informalidad.

"El eje central del problema del pequeño productor es la formalidad. El pequeño productor siempre está fuera del sistema, o el sistema lo deja fuera mejor dicho, en las gestiones formales, sanitarias. Esto no quiere decir que no elaboren o que no produzcan con niveles buenos de sanidad, sino que hay una serie de exigencias, burocráticas, sanitarias, fiscales, de todo tipo que lo dejan siempre en una situación peor que un productor mediano grande", indicó.

"Los productores reciben siempre el golpe más fuerte, los insumos generalmente están en dólares, los precios son en pesos. Entonces es todo muy complicado para ellos", resaltó.

Mirá la nota completa