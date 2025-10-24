Beatriz Kunin confirmó que la Fiesta Nacional del Chamamé está en agenda 2026

La presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Beatriz Kunin, confirmó en diálogo con Hoja de Ruta que la Fiesta Nacional del Chamamé “está garantizada y en vías de organización para 2026”.

“Estamos hablando de algo que es imposible cancelar”, sostuvo Kunin, al ser consultada sobre la continuidad del evento. “De cualquier manera, estamos hablando de un presupuesto 2026, a ejecutar el año que viene”, aclaró.

La funcionaria señaló que, aunque aún no hay una comunicación oficial, el equipo del Instituto de Cultura ya comenzó a trabajar en la organización, teniendo en cuenta que el año próximo habrá cambio de gobierno provincial. “Eso lleva varios meses de preparación, y por supuesto que está en agenda 2026 la Fiesta Nacional del Chamamé”, remarcó.

Mientras tanto, el foco está puesto en el Taraguí Rock, que se realizará en los próximos días. Kunin explicó que el evento cumple 15 años de historia y que la decisión política fue sostenerlo, pese a las dificultades económicas. “La decisión política es hacerlo. Son 15 años de un festival muy importante que mantiene a Corrientes en agenda regional y nacional. No debemos olvidarnos de los recortes que ha hecho el gobierno nacional con nuestra provincia, que imposibilitan realizarlo tal como lo quisiéramos, pero no lo vamos a dejar de hacer”, afirmó.

Consultada sobre si el ajuste presupuestario podría impactar también en la próxima edición del chamamé, Kunin prefirió ser cauta: “No quiero decir algo de lo que no tenemos certeza todavía. Sería muy bueno charlarlo más adelante, con las autoridades correspondientes”.

