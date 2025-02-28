Amasar cultura: "La gastronomía siempre es un puente para conocer otras culturas"

En la columna gastronómica de los viernes de Hoja de Ruta, Estefanía Cutro, entrevistó a Amelia Presman, coordinadora de la propuesta Amasar Cultura que reúne gastronomía, literatura y buenos momentos.

"Amasar Cultura nació el año pasado como la posibilidad de unificar la gastronomía con algunas otras disciplinas culturales. Son encuentros abiertos a la comunidad, por propia curiosidad y, por suerte, con el aval de la comisión directiva del Sholem. A mí la cocina me encanta. Me encanta la comida típica y la idea de cocinar, ir probando recetas e incursionar. Creo que la gastronomía siempre es un puente para conocer otras culturas", sostuvo Presman.

"Es una invitación abierta a toda la comunidad. Para que puedan conocernos a través de letras, de poemas, de cuentos, de autores, de historia, de geografía y, básicamente, de comida", agregó.

El primer encuentro se realizó en octubre pasado donde las participantes cocinaron Jalá, el pan trenzado típico de Shabbat. El domingo pasado, en tanto, fue el turno dell Ru­gelach, un dulce horneado relleno, que en yiddish -el idioma judío del Este de Eu­ropa- refiere a ensortijado, por la forma que adquiere la preparación de esta masa.

Las fechas de los próximos encuentros serán informadas oportunamente.

Mirá la columna completa