Corrientes se prepara para una nueva Expo Búfalo en Riachuelo

Corrientes se prepara para recibir la XXV edición de la Expo Búfalos, que se desarrollará el 13 y 14 de mayo en el predio de la Sociedad Rural en la localidad de Riachuelo.

"Estamos viendo esto con mucha expectativa. Siempre es importante una feria para nuestra provincia. Queremos mostrar la génetica que se viene desarrollando Corrientes muy bien y es una oportunidad del productor para aprender de manejo y ciencia", aseguró al respecto, Cristian Burna, presidente de la Asociación Civil "Búfalos del Iberá".

"La comercialización se viene afirmando justamente porque la gente prueba la carne de búfalo y también las carnicerías", dijo sobre Corrientes. Además, señaló que "Misiones viene avanzando más rápido, tiene siete u ocho puntos de venta de carne certificada, pero venimos trabajando para afianzar en Corrientes".

"La gente empezó a probar y apareció la demanda", dijo. Además, dijo que la comercialización crece un 15% anual en Corrientes como promedio.

Destacó además que "todos los trabajos que tiene la provincia de Corrientes en relación a la producción". Se verán así los vínculos científicos con otras instituciones como la UNNE y señaló que además estará presente jurado del exterior que analizará la producción.

Además, Bufalos del Iberá va a cocinar uno entero el miércoles en la Expo como todos los años.

