Paralización de obra en Bonpland: "Tenemos 500 chicos dando clases en siete aulas"

El intendente de Bonpland, Osvaldo Perez, denunció la paralización de obra de una escuela en su localidad. "Tenemos 500 chicos dando clases en siete aulas", sostuvo en Hoja de Ruta.

Se trata del Colegio Secundario Amado Bonpland, Gral. Belgrano que en 2024 pasó a la órbita del ministerio de Obras Públicas de la provincia de Corrientes.

"Las obras están paradas. Los chicos no tienen lugar para dar clases. Tenemos 500 chicos en siete aulas y por eso nuestra primer preocupación es esta, los chicos no aprenden bien así", sostuvo al respecto Perez.

El intendente destacó que no lograron resolver esto con el Ministerio de Educación de Corrientes. "Los mismos profesores denunciaron que esto no era humano. Hoy estamos como hace dos años", señaló.

La escuela es de gestión nacional pero "como se abandonaron todas las obras el Gobierno de Corrientes dijo que iban a continuar con las obras, es el acuerdo que firmamos", agregó Perez. "Estoy preocupado porque tengo una hija que está terminando el colegio secundario y el aprendizaje es muy bajo", sumó.

