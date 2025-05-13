¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Escenario político 2025

Se reunió el grupo Alondra: eligen nombre y delimitan "reglas para definir candidatos"

Otra vez los referentes políticos que integran el llamado "grupo Alondra" se reunieron en Capital, ahora a una reunión de trabajo.

Por El Litoral

Martes, 13 de mayo de 2025 a las 11:09

Otra vez los referentes políticos que integran el llamado "grupo Alondra" se reunieron a las afueras de Capital, ahora a una reunión de trabajo. Según indicó en Hoja de Ruta el intendente de Virasoro, Emiliano Fernández, están en el proceso de selección del nombre y de las "reglas para definir candidatos".

"Si nos reunimos ayer sin fotos, sin periodismo sin show. Fue una reunión de trabajo. Amerita que nos pongamos a delinear cuestiones, cómo nos vamos a llamar, reglas de cómo vamos a definir los candidatos. Que nos pongamos a discutir los armados territoriales", sostuvo. 

Fernández aseguró que hay "muchos que quieren que el Grupo Alondra se rompa y creen que cuando definamos candidatos esto se va a romper". "Sin embargo, yo soy de los que cree que cuando se definen reglas y se fijan pautas no se rompe", agregó. 

En la reunión "estuvimos todos". Entre algunos nombres presentes, estuvieron David Moulin, Laura Marcoret, Miguel Yancovich, Elvira Miranda, Ingrid Jetter, Flavio Serra y otros. 

Mirá la nota completa

