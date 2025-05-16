Tata Sananez: "Somos Vos es el antónimo del somos yo, del individualismo en política"

"Somos Vos es el antónimo del somos yo, del individualismo en política", aseguró en Hoja de Ruta, José Tata Sananez, ex intendente de Santa Lucía que este viernes lanzó un nuevo espacio que reúne a dirigentes justicialistas y de otros espacios afines y que hoy acompañan la alianza de Gustavo Valdés.

"Muchos políticos en años electorales son buenos, te abrazan y más. Pero después pasan las elecciones, consiguieron lo que buscaban y se olvidan. Ahí empieza el somos yo", dijo el referente.

Además, destacó que: "Somos de 30 lugares diferentes". "Yo no vengo por despechado, vengo porque cuando en tu lugar no te valor y si en la calle, emigré y eso hicimos muchos de nosotros", destacó.

Sananez destacó que en su partido "son relatores de la realidad". "Pasa el tiempo y no dejaron nada", agregó. "Las conductas políticas que tuvieron a través del tiempo sin que la gente nos mire con seriedad", señaló.

