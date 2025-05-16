Van 90 días sin Santiago: "Necesito saber qué pasó con mi hijo"

"Necesito saber qué pasó con mi hijo", expresó en Hoja de Ruta, Silvia Sanabria, la mamá de Santiago Suárez, el joven desaparecido en Paso de los Libres, tiene un cuadro de autismo y la familia espera el oficio de un juez correntino para hacer uso de los recursos que, según dice, tendría a disposición el Ministerio de Seguridad de la Nación.

"Esta semana hubo mucho movimiento. Veníamos en stand by porque la policía ya dejó la búsqueda intensiva y ahora se espera un llamado con información. Yo entiendo que hay otras causas pero necesito un resultado positivo, quiero saber qué pasó con mi hijo", explicó la mujer.

Sanabria contó que hace unos días se puso en contacto con una representante del Sistema Federal de Búsqueda de Personas. "La abogada se comunicó con el fiscal y le ofreció todos los recursos del Ministerio de Seguridad. Por eso, yo le pido al fiscal que acepte esta ayuda para avanzar en la búsqueda", agregó.

La búsqueda de Santiago aún no derivó en una alerta amarilla. "Las imágenes de la cámara son los últimos ojos que lo ven. Nunca las llamadas fueron positivas que comprueben nada", dijo.

Mirá la nota completa