Jorge Antonio Romero: "La foto con Colombi es de una alianza opositora en San Luis Palmar"

"La foto con Colombi es de una alianza opositora en San Luis Palmar", señaló el diputado provincial del Partido Justicialista, Jorge Antonio Romero, en diálogo con Hoja de Ruta. La foto trascendió el fin de semana y generó revuelo por la posibilidad de una alianza con el ex gobernador y el PJ Corrientes. Por su parte, Romero aseguró que se trata de una alianza local para San Luis del Palmar.

"La foto se debe a una reinauguración que hizo Ricardo Colombi de un local partidario. En San Luis venimos conversando para hacer una alianza opositora para el oficialismo provincial (en la cual está Eco, ELI, el Partido Liberal, Partido Autonomista) nos juntamos para hablar de ese tema, pura y exclusivamente de la alianza local en San Luis del Palmar", señaló el diputado.

"Me encontré con el revuelo", destacó. Además, dijo que afirma que en algunos medios se habla de una alianza a nivel provincial pero que él no es el encargado "de llevar adelante esas conversaciones, son los representantes a nivel provincial y con distintos partidos".

"Las alianzas provinciales se van a conversar pero esto es local. El PJ es un partido frentista, por lo que se hablará con todos", dijo.

El diputado además se refirió a las versiones de la baja de la candidatura de Tincho Ascúa como gobernador. "Hoy estamos todos acompañando a Martín Ascúa como nuestro candidato, no tengo más que versiones", sumó.

