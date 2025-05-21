Juan Pablo Valdés: "Hay campaña sucia, pero a la gente le importan las propuestas"

"Hay campaña sucia, pero a la gente le importan las propuestas", señaló en Hoja de Ruta, el intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés y uno de los nombres que suena como candidato de la alianza oficial.

El funcionario aseguró que "la chicana está a la orden del día", pero aseguró que entiende "las reglas del juego" del tiempo electoral y prioriza el proyecto de Vamos Corrientes.

"La discusión que le importa a los correntinos que es la propuesta, el modelo de gestión, no está. Entonces se torna difícil", sostuvo. "No me molestan las chicanas, entiendo como es esto. Yo estoy orgulloso de ser hermano de Gustavo, pero al apellido hay que acompañarlo con proyecto", sostuvo.

"La realidad es que nosotros tenemos un modelo de gestión que se puede ver, que se puede notar", dijo en relación a la gestión en Ituzaingó.

